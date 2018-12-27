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Папа Римский призвал венесуэльцев к единству

Общество

Глава Римской католической церкви Франциск сообщил, что помолился за то, чтобы все члены венесуэльского общества начали вместе, как братья, трудиться на благо Родины

Папа Римский призвал венесуэльцев к единству
Jeffrey Bruno
Папа Римский Франциск

Каракас, 27 декабря 2018, 16:09 — REGNUM  Во время Рождественской службы Папа Римский Франциск помолился за то, чтобы венесуэльцы сумели объединиться во имя развития и процветания своей страны.

Как сообщило венесуэльское агентство «Телесур» со ссылкой на пресс-службу Ватикана, во время мессы, состоявшейся в Базилике Святого Петра, понтифик попросил у Бога благословения, которое позволило бы Венесуэле вновь обрести единство.

Также Франциск помолился за то, чтобы все члены венесуэльского общества начали как братья трудиться во имя развития своей страны, помогая при этом наиболее уязвимым группам её населения.

В своей молитве Папа вспомнил и о конфликтах, имеющих место в современном мире, и помолился за «народы, испытывающие гнёт идеологической, культурной и экономической колонизации».

Не обошёл Франциск стороной Никарагуа, призвав конфликтующие стороны к примирению. Помолился и за скорейшее окончание конфликтов и установление мира на Украине, в Сирии и Йемене.

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Зарубежная хроника
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