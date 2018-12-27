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Лидер украинских раскольников сравнил томос с победой под Сталинградом

Общество

Филарет выбрал героев, неактуальных для бандеровской Украины

Львов, Украина, 27 декабря 2018, 13:43 — REGNUM  Создание неканонической православной церкви Украины (ПЦУ) является победой, сравнимой с победой СССР в Сталинградской битве, заявил глава раскольничьей организации «Киевский патриархат» Филарет во Львове, сообщил 26 декабря телеканал «Еспресо».

По мнению Филарета, ПЦУ является эпохальной победой для Украины и всей Европы:

«На этом не надо опускать руки, не думать, что борьба закончилась. Как я уже своим архиереям и духовенству сказал — это победа под Сталинградом, но до Берлина ещё далеко. Ещё будет Курская Дуга», — заявил он.

Напомним 15 декабря в Киеве состоялся объединительный собор раскольничьих организаций Украины, в президиуме которого, помимо представителей Константинопольского патриархата заседал президент Украины Пётр Порошенко. По итогам собора было заявлено о создании настоящей православной церкви на Украине, хотя каноническая Украинская православная церковь мероприятие проигнорировала.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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