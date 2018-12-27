Губернатор южнокорейской провинции Чеджу выиграл дело о возмещении ущерба

Сеул, , 13:53 — REGNUM Губернатор автономной провинции Чеджу, Южная Корея, выиграл дело о возмещении ущерба, сообщает YTN.

По данным издания, губернатор провинции выступал от лица 9 тыс. пострадавших, чьи персональные данные банковских карт в 2014 году были похищены.

Верховный суд Республики Корея постановил выплатить каждому пострадавшему сумму в размере 100 тыс. вон (~6170 рублей).

Напомним, в 2014 году в сеть просочились данные держателей карт Kookmin Card и Nonghyup Card, кроме того личная информация 104 млн владельцев кредитных карт Lotte Сard также попала в сеть.

Суд постановил, что компания Kookmin Card не выполнила установку программы безопасности и не ограничила права доступа, после чего компания признала ответственность за утечку данных.