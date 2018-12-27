Четверг, 27 Декабря 2018 года
13:54:06 МСК

Губернатор южнокорейской провинции Чеджу выиграл дело о возмещении ущерба

Общество

Губернатор автономной провинции Чеджу выступал от лица 9000 пострадавших

Сеул, 27 декабря 2018, 13:53 — REGNUM  Губернатор автономной провинции Чеджу, Южная Корея, выиграл дело о возмещении ущерба, сообщает YTN.

По данным издания, губернатор провинции выступал от лица 9 тыс. пострадавших, чьи персональные данные банковских карт в 2014 году были похищены.

Верховный суд Республики Корея постановил выплатить каждому пострадавшему сумму в размере 100 тыс. вон (~6170 рублей).

Напомним, в 2014 году в сеть просочились данные держателей карт Kookmin Card и Nonghyup Card, кроме того личная информация 104 млн владельцев кредитных карт Lotte Сard также попала в сеть.

Суд постановил, что компания Kookmin Card не выполнила установку программы безопасности и не ограничила права доступа, после чего компания признала ответственность за утечку данных.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить