45% граждан РФ не смогли назвать главное событие 2018 года

Москва, , 13:37 — REGNUM Жители России в ходе опроса выбрали главные события 2018 года. Почти четверть граждан (23%) считают главным событием чемпионат мира по футболу, 10% — пенсионную реформу и 9% респондентов — строительство Крымского моста. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Примечательно, что почти половина (45%) граждан не смогли назвать главные события уходящего 2018 года в России, а 71% опрошенных затруднились с определением главного события в мире.

Участники опроса назвали человека года в политике, культуре, и спорте. По мнению 29% респондентов, человеком года в политике является президент России Владимир Путин, в культуре — режиссёр и актер Никита Михалков (2%), в спорте — фигуристка Алина Загитова (5%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 9 декабря 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (65%) считает, что наступающий 2019 год будет напряженным и для экономики страны, и с политической точки зрения (63%). Возможность экономического кризиса в будущем году не исключают 57% опрошенных.

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