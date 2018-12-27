Скандал в Смоленске: геронтоцентру «Вишенки» губернатор пообещал проверки

Смоленск, , 13:36 — REGNUM Организовать и провести проверку в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Геронтологический центр «Вишенки» поручил губернатор Смоленской области Алексей Островский вице-губернатору Оксане Лободе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Для объективности оценки ситуации в геронтологическом центре глава региона потребовал привлечь к проверкам не только чиновников, представителей надзорных и контрольных ведомств, но и общественников.

Отметим, что свою проверку ситуации в геронтоцентре начали следственные органы.

Скандал вокруг государственного дома престарелых разразился в начале этой недели — в сеть попали фото пациентов якобы этого центра с ужасными пролежнями. Позже фотографии разошлись по СМИ: сообщалось, что в центре не хватает медперсонала, пациентам не меняют подгузники, не проводят элементарных гигиенических действий. В самом центре все обвинения отрицают.