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Глава МЧС РФ: мониторинг соцсетей помогает спасателям в работе

Общество

Иногда граждане не сообщают о происшествиях в экстренные службы, а размещают информацию в интернете

Москва, 27 декабря 2018, 13:33 — REGNUM  В результате мониторинга социальных сетей экстренные службы иногда получают информацию, которая помогает спасателям в их работе. Об этом 27 декабря в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.

«В дежурной группе есть мониторинг средств массовой информации и социальных сетей. Неоднократно бывали случаи, когда о событии мы узнавали как раз из соцсетей», — подчеркнул руководитель ведомства.

По словам Зиничева, иногда граждане не сообщают о происшествиях в экстренные службы, а размещают информацию в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за 2018 год сотрудники российских экстренных служб спасли жизни более 200 тыс. человек. В свой профессиональный праздник, 27 декабря, на боевое дежурство заступит более 50 тыс. сотрудников МЧС России.

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