Глава Оренбурга подчинённым: «Головой отвечаете за уборку снега»

Оренбург, , 13:33 — REGNUM Оренбург срочно очищают от снега. На прошедшем в мэрии аппаратном совещании глава города Дмитрий Кулагин потребовал от глав округов бросить на эти цели все силы и средства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

«Сегодня совершенно нештатная ситуация — обильный снегопад. Усиливайтесь максимально», — призвал Кулагин подчинённых. И добавил, что главы округов за уборку снега отвечают головой.

По информации горадминистрации, на 11:00 по местному времени в городе работало 167 единиц спецтехники. Из них 95 в Северном округе и 72 в Южном.

На улицах города задействованы около 1200 дворников. Также в планах у чиновников было дополнительно привлечь 83 единицы техники.

Добавим, снегопад обрушился на Оренбуржье 26 декабря. В ближайшие дни осадки продолжатся.