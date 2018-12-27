Facebook закрывает глаза на продажу оружия на своих страницах — СМИ

Берлин, , 13:11 — REGNUM Политика социальной сети Facebook вызывает все больше вопросов: в то время как критика правительства и исламизации в Европе строго запрещена и карается «баном», на сайте свободно функционирует продажа мусульманского холодного оружия. Об этом пишет немецкоязычный портал Journalisten Watch 27 декабря.

В этой социальной сети существует закрытое турецкое сообщество под названием «Спальня» (нем. Schlafzimmer), имеющее более 530 тыс. подписчиков. Здесь торговцы из мусульманского мира выставляют на продажу коллекции холодного оружия, в том числе сабель и мечей с клинком длиной до 90 см. На многих из них выгравирована символика запрещенных в Германии и Австрии организаций, например, турецкой националистической организации «Серые волки».

Как отмечает автор статьи, Facebook вовсе не обеспокоен тем, что существование этого сообщества нарушает немецкий закон о торговле оружием и даже внутренние правила самой социальной сети.

Несмотря на то, что опубликованы видеозаписи, демонстрирующие все возможности этого оружия, Facebook игнорирует опасность. Жалобы пользователей не привели к блокировке этого сообщества.