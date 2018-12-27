Проблему не решить без роста уровня жизни: о продажах алкоголя в интернете

Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM Проблему нелегальной интернет-торговли некачественным алкоголем невозможно полностью решить без роста уровня жизни, но легализация продаж качественного алкоголя в сети при проведении необходимых проверок пошла бы на пользу, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 27 декабря, генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя экспертные данные о росте объемов интерне-торговли алкоголем.

Ранее эксперты компании Group-IB сообщили, что в 2018 году объем нелегальных продаж алкоголя в интернете вырос на 23% и составил 2,1 млрд рублей. В России в нарушение законодательства работают около 4000 сайтов, где можно приобрести алкоголь онлайн.

Эту проблему нельзя полностью решить до того времени, пока в России не повысится уровень жизни. Люди зарабатывают мало и экономят, потому и потребляют псевдоалкоголь, который в 3−4 раза дешевле. Чем выше будет уровень жизни, тем меньше будет объём нелегальных продаж — травиться по доброй воле никто не будет.

Запретами проблему не решить. Наоборот, нужно разрешить продажу алкоголя онлайн, проводя все необходимые проверки. Никаких технических препятствий нет, система давно разработана. Ее следует вводить постепенно — сначала разрешить продажи винодельческой продукции, потом, после оценки первых результатов — и всей остальной.

Такая легализация поддержит малый и средний бизнес. Сейчас в торговых сетях продается 55% алкоголя, через пару лет этот показатель вырастет до 70%. Многие мелкие производители качественной продукции не могут себе позволить попасть в сети. Продажи в интернете пойдут на пользу ценовой и качественной конкуренции, — отметил Максим Черниговский.