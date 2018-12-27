Транспортная реформа-light? В Екатеринбурге могут убрать еще пять маршрутов

Екатеринбург, , 13:07 — REGNUM Екатеринбург еще до проведения транспортной реформы может лишиться пяти маршрутов вдобавок к уже отменяемым автобусам № 04 и № 024. Об этом заявил глава отдела организации транспортного обслуживания населения в мэрии города Николай Вахлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Вахлова, в период с конца марта по начало апреля 2019 года заканчиваются контракты с рядом частных перевозчиков, и мэрия может не продлить соглашения. Чиновник не назвал, какие маршруты конкретно могут исчезнуть с дорог города. Все автобусы, которые могут исчезнуть — частные.

Чиновник упомянул, что контракты могут отменить для того, чтобы не тратить бюджетные деньги на дублируемые маршруты.

Все движется к тому, чтобы усложнить жизнь частным перевозчикам, считает глава ООО «Декар» и ООО «Декар-бас» Сергей Ельцов. «Декару» накануне не продлили контракт по использованию маршрута № 04 в Екатеринбурге, обосновав отмену тем, что маршрут почти дублирует муниципальный автобус № 25. Маршрут № 04 был опорой для перевозчика, благодаря ему компании могли содержать менее прибыльные направления № 46, № 042, № 053, заявил Ельцов корреспонденту ИА REGNUM.

«От Нового года ожидаю худшее!» — признался директор.

Транспортную реформу администрация города обсуждает с муниципальным «Гортрансом», частники вряд ли будут привлечены к проработке проекта, считает руководитель.

Напомним, с 1 января в Екатеринбурге прекратят ходить частные маршрутные автобусы № 024 и № 04. По словам представителя администрации, в бюджете города нет денег на дублирующие маршруты. После отмены автобусов в Екатеринбурге «увеличится пересадочность», пусть и «не везде», признал чиновник.

Новая попытка осуществить транспортную реформу пройдёт летом 2019 года. Уже с начала года стартует обсуждение проекта изменений.

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