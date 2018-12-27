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Жителям пермской Чернушки обещают: мусор к ним не повезут

Общество

Твёрдые коммунальные отходы отправят на другие полигоны региона

Жителям пермской Чернушки обещают: мусор к ним не повезут
© ИА REGNUM
Мусор

Чернушка, Пермский край, 27 декабря 2018, 12:58 — REGNUM  В Пермском крае жители города Чернушка добились отмены решения о вывозе к ним на полигон твёрдых коммунальных отходов мусора из шести районов региона. Об этом заявил заместитель министра ЖКХ Павел Ситкин, пишет издание «Накануне.Ru».

По данным СМИ, схема размещения отходов была утверждена в 2016 году. Под Чернушку планировали свозить мусор из Бардымского, Куединского, Еловского, Осинского, Чернушинского и Чайковского районов. Против выступили как местные жители, так и представители мэрии. Дело в том, что ещё в 2017 году полигон исчерпал свою проектную мощность и его собирались закрыть.

В министерстве пообещали пересмотреть схему размещения отходов. Это и было впоследствии сделано. В окончательном варианте схему скорректируют в феврале 2019 года. А уже в марте мусор не будет поступать на полигон.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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