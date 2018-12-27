Ребенок, чью веру в Санту Трамп назвал «маргинальной», задумался — СМИ

Вашингтон, , 13:09 — REGNUM Девочка, над чьей верой в Санту сыронизировал президент США Дональд Трамп, теперь задумалась, в чем состоит истинное положение дела, сообщает Stars and Stripes.

По данным издания, ребенок из округа Лексингтон не ожидал услышать президента США в канун Рождества. Девочка хотела узнать у организации NORAD, где сейчас находится Санта, но вместо этого ей ответил президент, а дальше состоялся разговор, который и всколыхнул интернет по всему миру:

«Ты все еще веришь в Санту?» — спросил Трамп.

«Да, сэр», — ответила девочка.

«Потому что в семь лет это маргинально, верно?»

«Да, сэр».

Разговор заснят на видео в доме девочки, по словам которой, она, хоть так и не узнала следующий шаг Санты, была потрясена:

«Это не было таким уж нервным, просто мне пришлось подумать о том, в чем же правда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президента США Трампа сильно раскритиковали за этот разговор, и в радость Меланьи Трамп от этого общения с детьми тоже поверили не все.