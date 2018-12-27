Массовое отравление детей: в Москве проверяют поставщиков питания

Москва, , 13:08 — REGNUM Продукция всех комбинатов питания, осуществляющих поставки в детские сады города Москвы, была направлена на экспертизу в связи с массовым отравлением детей в дошкольных учреждениях города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила заместитель директора некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения» Татьяна Ануфриева, контролирующей поставку питания в детские сады города Москвы, подведомственные департаменту образования и науки.

Речь идёт о предприятиях ООО «Калужский молочный завод», ООО «Коломенский молочный завод», ООО «Коломенское молоко» ООО «Кохмайстер Рус», ООО «Молочные традиции», АО «Останкинский завод напитков». На исследование в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве были направлены молочная продукция, сливочное масло и питьевая вода — эти продукты употребляли все дети, получившие отравление.

Она сообщила, что результаты бактериологический исследований пищевой продукции будут готовы в течение 7−10 дней и опубликованы на сайте организации. Вначале на исследование в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора были направлены 819 сотрудников компании.

«Анализы у всех отрицательные, носителями кишечной инфекции они не являются. Сейчас мы проводим собственное расследование: вспышки произошли на пищеблоках детских садов, которые обслуживают наши партнёры. Мы оказываем им помощь в проведении исследований», — подчеркнула она.

Добавим, 26 декабря прокуратура города Москвы начала проверку в связи с сообщениями об отравлении детей в нескольких учебных учреждениях столицы, в частности, в районах Сокольники, Марьино, Новокосино, Некрасовке.

Как корреспонденту ИА REGNUM заявила родитель одного из пострадавших детей Диана Алипова (фамилия изменена), в настоящий момент из 154 заболевших в один день детей 17 остаются в больнице, двое — дома. Инцидент произошёл в ГБОУ города Москвы 2051 района Некрасовка. Ребёнок был доставлен в детскую городскую больницу №9 имени Сперанского, где результаты анализов, проводимых Санэпидемстанцией РФ, подтвердили наличие бактерии шегелла.

«Анализы доставали с трудом. В больнице были мамы из других детских садов. Детям ставили острое кишечное отравление, другой диагноз, который не соответствует действительности, так как все симптомы у заболевших детей одинаковые. Поставщик питания в сады один — «Конкорд», — подчеркнула родитель.

Она также отметила, что руководство детского сада скрывает настоящие причины произошедшего. На вопросы ИА REGNUM о том, сколько групп детского сада были закрыты на карантин и по какой причине, администрация школы в настоящий момент не ответила.

Напомним, первая информация об отравлении детей появилась в середине декабря — родители пострадавших написали об этом в соответствующих группах «ВКонтакте» и на Facebook. Педагогический состав официальной причиной называет вирус ОРВИ, однако родители полагают, что дело может быть в дизентерии и ссылаются на результаты анализов детей с выявленной бактерией шигелла и сальмонеллой, вызывающих дизентерию.