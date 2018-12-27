Полиция Южной Кореи передала Вьетнаму оборудование для ДНК-анализов

Сеул, , 12:56 — REGNUM Представители Национального агентства полиции Южной Кореи передали сотрудникам министерства общественной безопасности Вьетнама оборудование для проведения анализов ДНК, стоимостью 2 млрд вон (~$ 1,78 млн), сообщает News1.

Отмечается, что процесс передачи нового оборудования является частью проекта по увеличению исследовательского потенциала общественной безопасности Вьетнама, который поддерживается агентством полиции Южной Кореи с 2017 года.

Кроме того Национальное агентство полиции инвестирует в проект 6,1 млрд вон (~$ 5,44 млн), предоставит оборудование в академию наук Вьетнама, окажет техническую поддержку, обучит и отправит в страну корейского специалиста.

Среди стран Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме находится самое большое количество корейских граждан — 123 тыс. человек.