В МВД РФ рассказали, какие напитки чаще подделывают бутлегеры

Москва, , 12:26 — REGNUM Чаще всего в России подделываются такие спиртные напитки, как водку, виски и шампанское. Об этом в интервью радиостанции «Милицейская волна» рассказал замначальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Сергей Смирнов.

По его словам, в 2018 году стражами порядка было выявлено 77 тыс. правонарушений, связанных с незаконным оборотом спиртного. В том числе полицейские выявили 117 подпольных фабрик, производивших контрафакт, а также пресекли деятельность 46 организованных преступных сообществ в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Московской области была пресечена деятельность цеха по изготовлению контрафактной алкогольной продукции. Нелегальное производство располагалось на территории промзоны в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского района.

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