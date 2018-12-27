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69% жителей Франции ставят себе цели на 2019 год — опрос

Общество

5% респондентов говорят, что они всегда выполняют намеченные планы

Париж, 27 декабря 2018, 12:30 — REGNUM  Новый год — новые цели. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Toluna, 69% жителей Франции заранее ставят себе цели на будущий год, сообщает французский телеканал La Chaîne Info (LCI).

Таким образом, на вопрос «Ставите ли вы для себя цели в 2019 году?», 7 из 10 французов, или 69%, ответили положительно.

Согласно этому исследованию, 5% респондентов говорят, что они всегда выполняют намеченные планы, 63%, что они иногда их придерживаются, и только 9%, что они никогда их не исполняют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу международной интернет-маркетинговой компании YouGov, 51% жителей Франции делают себе подарок на Рождество.

Подробности: Каждый второй житель Франции покупает себе подарок на Рождество — опрос

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Социологические опросы
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