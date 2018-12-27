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Минздрав РФ опроверг информацию о запрете курения после 2050 года

Общество

Концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака не содержит запретов

Москва, 27 декабря 2018, 12:14 — REGNUM  Министерство здравоохранения Российской Федерации опроверг информацию в СМИ о запрете курения после 2050 года. В ведомстве с «удивлением ознакомились с новостными сообщениями», сообщается на сайте Минздрава.

В Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в Российской Федерации говорится, что «целевые ориентиры — это к 2050 году снизить употребление табака среди населения до 5%, в последующем рассматривать вопрос о поэтапном выведении из оборота табачной продукции».

«Таким образом видно, что концепция не содержит утверждений о запрете табака с 2050 года», а носит стратегический характер, — говорится в официальном сообщении ведомства.

В Минздраве пояснили, что ставятся стратегические задачи по снижению потребления табака к 2050 году. А затем будут прорабатываться вопросы о поэтапном выводе табака из оборота.

«Табак должен перестать быть частью жизни людей», — заявили в Минздраве РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2018 года СМИ сообщили, что в Министерстве здравоохранения России допускают полный запрет на продажу табачных изделий в стране к 2050 году.

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