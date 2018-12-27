Телеканал «Пятница» прокомментировал закрытие шоу «Орел и решка»

Москва, , 12:11 — REGNUM Информация о закрытии трэвел-шоу «Орел и решка» не соотвествует действительности, заявила представитель телеканала «Пятница» Наталья Абрамочкина. Об этом сообщает 27 декабря РБК.

По словам Абрамочкиной, в настоящее время уже началась подготовка новых сезонов телешоу на 2019 год. Ранее телеведущие украинского телепроекта о путешествиях «Орел и Решка: Перезагрузка» Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев заявили о закрытии программы.

«Когда-нибудь этот момент должен был настать», — говорится в сообщении официального канала Instagram телепроекта.

https://www.instagram.com/p/Br0bAmkC1Sr/

Напомним, телешоу о путешествиях снимается с 2011 года. Согласно условиям передачи, перед отправлением в очередное двухдневное путешествие ведущие бросали жребий, в результате которого выигравшему доставалась кредитка с «безлимитным» денежным остатком, в то время как проигравший должен был прожить два дня на $100.

Читайте также: Путешественники посоветовали критично относиться к «Орлу и решке»