Впервые в истории человек пересек Антарктиду пешком в одиночку

Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Впервые в истории человек пересек Антарктиду на ногах, без посторонней помощи. Это достижение записал в свой актив 33-летний американский путешественник Колин О'Брэйди, пишет газета El Universo.

О'Брэйди понадобилось 54 дня, чтобы пройти континент с севера на юг. За это время он преодолел около 1,5 тыс. км. Его местоположение можно было отслеживать с помощью GPS на сайте colinobrady.com.

О'Брэйди и 49-летний капитан британской армии Луис Радд стартовали по отдельности 3 ноября от ледника Юнион. В их распоряжении были сани-пулки весом 180 кг. О'Брэйди прибыл на Южный полюс 12 декабря, в 40-й день путешествия. 26 декабря он достиг финишной точки — ледника Росс. Радд отстал от него примерно на два дня пути.

В 2016 году такое же путешествие предпринял британский военный Генри Уорсли, однако он погиб в пути.