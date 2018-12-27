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За год сотрудники МЧС РФ спасли более 200 тыс. жизней

Общество

В свой профессиональный праздник на боевое дежурство заступит более 50 тыс. сотрудников ведомства

Москва, 27 декабря 2018, 11:59 — REGNUM  Сотрудники российских экстренных служб за 2018 год спасли жизни более 200 тыс. человек. Об этом сообщает 27 декабря пресс-служба МЧС РФ.

В свой профессиональный праздник на боевое дежурство заступит более 50 тыс. сотрудников МЧС России, отметили в ведомстве.

«Только в 2018 году специалисты МЧС России при пожарах, авариях, катастрофах и чрезвычайных ситуациях спасли более 200 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником — Днём спасателя. Глава государства поблагодарил сотрудников ведомства за самоотверженную службу.

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