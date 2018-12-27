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Рисковавшему умереть от переедания британцу спасли жизнь необычным способом

Общество

Тренер сделал все возможное для того, чтобы помочь клиенту

Рисковавшему умереть от переедания британцу спасли жизнь необычным способом
Георг Эммануэль Опиц. Неумереенность. 1804

Лондон, 27 декабря 2018, 11:54 — REGNUM  В соцсетях обсуждают историю гражданина Великобритании, который мог умереть из-за переедания. Тренер, к которому он обратился, решил проблему необычным способом и спас парню жизнь.

https://twitter.com/itvtynetees/status/1067384104646311936

27-летний любитель фастфуда Даррен Дибси Макклинток попал в больницу после того, как набрал 250 килограммов. Врачи предупредили мужчину: если он продолжит набирать вес, то это может стать причиной его смерти. В итоге тренер Майк Хинд, к которому обратился испуганный Макклинток, напечатал множество листовок с фотографией клиента и отнес их в его любимые кафе.

«Спасите Дибси. Его убивает ожирение», — написал на листовках Хинд, призвав сотрудников заведений не продавать мужчине блюда. В итоге за десять недель Макклинтоку, начавшему посещать тренажерный зал, удалось сбросить более 40 килограммов.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало видео жителей из Техаса, которые обнаружили под своим сараем царство змей. Все началось с того, что они увидели, как под строение заползает одно пресмыкающееся.

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