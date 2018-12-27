Рисковавшему умереть от переедания британцу спасли жизнь необычным способом

Лондон, , 11:54 — REGNUM В соцсетях обсуждают историю гражданина Великобритании, который мог умереть из-за переедания. Тренер, к которому он обратился, решил проблему необычным способом и спас парню жизнь.

https://twitter.com/itvtynetees/status/1067384104646311936

27-летний любитель фастфуда Даррен Дибси Макклинток попал в больницу после того, как набрал 250 килограммов. Врачи предупредили мужчину: если он продолжит набирать вес, то это может стать причиной его смерти. В итоге тренер Майк Хинд, к которому обратился испуганный Макклинток, напечатал множество листовок с фотографией клиента и отнес их в его любимые кафе.

«Спасите Дибси. Его убивает ожирение», — написал на листовках Хинд, призвав сотрудников заведений не продавать мужчине блюда. В итоге за десять недель Макклинтоку, начавшему посещать тренажерный зал, удалось сбросить более 40 килограммов.

Читайте также: «Сколько волка ни корми…»: соцсети о заявлении Лолиты по поводу Крыма

Ранее ИА REGNUM опубликовало видео жителей из Техаса, которые обнаружили под своим сараем царство змей. Все началось с того, что они увидели, как под строение заползает одно пресмыкающееся.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: жители Техаса нашли под своим сараем царство змей