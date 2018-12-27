Подтверждено наличие услуг по «женскому обрезанию» в клинике Москвы

Москва, 27 декабря 2018, 11:36 — REGNUM Грубые нарушения выявлены в результате проверки московской клиники где, по сообщениям СМИ, проводились операции «женского обрезания» (клитероэктомии). Об этом сообщает сайт Росздравнадзора.
Отмечается, что в медицинском учреждении «Бест клиник» действительно предлагалась услуга «женского обрезания», выполняемая по религиозным и ритуальным мотивам.
«Соответствующий прейскурант был размещен на интернет-странице клиники, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — отметили в ведомстве.
В Росздравнадзоре напомнили, что проведение указанной операции в отношении малолетних девочек запрещено в соответствии с принципами законодательства об охране здоровья российских граждан.
Сообщается, что материалы проверки направлены в Главное следственное управление СК РФ по Москве.