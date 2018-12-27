Четверг, 27 Декабря 2018 года
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Подтверждено наличие услуг по «женскому обрезанию» в клинике Москвы

Общество

Проведение указанной операции в отношении малолетних девочек запрещено в соответствии с принципами законодательства об охране здоровья российских граждан

Москва, 27 декабря 2018, 11:36 — REGNUM  Грубые нарушения выявлены в результате проверки московской клиники где, по сообщениям СМИ, проводились операции «женского обрезания» (клитероэктомии). Об этом сообщает сайт Росздравнадзора.

Отмечается, что в медицинском учреждении «Бест клиник» действительно предлагалась услуга «женского обрезания», выполняемая по религиозным и ритуальным мотивам.

«Соответствующий прейскурант был размещен на интернет-странице клиники, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — отметили в ведомстве.

В Росздравнадзоре напомнили, что проведение указанной операции в отношении малолетних девочек запрещено в соответствии с принципами законодательства об охране здоровья российских граждан.

Сообщается, что материалы проверки направлены в Главное следственное управление СК РФ по Москве.

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Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
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