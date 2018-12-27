«Сколько волка ни корми...»: соцсети о заявлении Лолиты по поводу Крыма

Симферополь, , 11:44 — REGNUM Певица Лолита Милявская призналась, что в душе считает Крым украинским. Такое заявление вызвало широкий резонанс в соцсетях. Пользователи Twitter считают, что мнение Лолиты «привязано к курсу рубля» и предлагают вернуться на родину.

Юзеры пришли к выводу, что в России артистка зарабатывает недостаточно много, поэтому ей нужно периодически выступать и на Украине. Однако нынешняя политическая ситуация ставит под вопрос дальнейшую деятельность Лолиты на её родине, поэтому она решила «обезопасить» себя.

«Говорит это, чтобы не запретили въезд в Незалежную. Бабки нужны ей, а в России не идут на неё. Устарела и смешна», — считает Авдотья А.

«Хочется на двух стульях усидеть: и там зарабатывать, и тут», — пишет Сергей В.

«Сколько волка ни корми, а он всё в лес смотрит. Так и Лолита в России обитает, а свою ридну Украину защищает», — отметила Лариса С.

Некоторые пользователи и вовсе считают, что после неуважительного заявления Лолита должна вернуться на Украину, поскольку «загостилась».

Напомним, Лолита Милявская в интервью YouTube-каналу «Крючок.TV» заявила, что в душе Крым для нее — по-прежнему Украина. Певица добавила, что для нее «не существует никаких политических игр» и, приезжая в Крым, она поет песни на украинском языке.

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