Четверг, 27 Декабря 2018 года
11:51:45 МСК

Прямые трансляции по игре Fortnite смотрели больше 18 млн часов

Общество

На втором месте по просмотрам оказалась многопользовательская арена League of legends

Прямые трансляции по игре Fortnite смотрели больше 18 млн часов
Sergey Galyonkin
Fortnite на E3 2018

Сан-Франциско, США, 27 декабря 2018, 11:41 — REGNUM  Издание The Esports Observer опубликовало список самого просматриваемого контента на сервисе прямых трансляций Twitch. Первое место заняли трансляции по игре Fortnite, которые геймеры смотрели в общей сложности 18,55 млн часов, сообщается на сайте издания.

https://twitter.com/esportsobserved/status/1077843961518137344

Специалисты The Esports Observer исследовали активность пользователей Twitch в период с 17 по 23 декабря. Второе место в списке заняла игра League of Legends (12,75 млн часов), а третье — трансляции, на которых стримеры просто разговаривают (12,68 млн часов). Эксперты особенно отметили MMORG Atlas, о которой не слишком лестно отзываются игроки — она попала на четвёртое место (7,66 млн часов), обогнав популярные Dota 2 и PUBG.

Напомним, что Twitch — стриминговый сервис, ставший особенно популярным для геймеров и летсплееров (игроки, которые записывают прохождение игр на видео). Сервис принадлежит компании Twitch Interactive, одному из подразделений компании Amazon. Несмотря на обилие контента по разным тематикам, основой работы сервиса являются видеоигры: прохождения, игровые стримы, киберспортивные чемпионаты и различные игровые выставки.

Читайте ранее в этом сюжете: Геймеры против появления игры Fire Emblem в Книге рекордов Гиннесса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить