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Видео: жители Техаса нашли под своим сараем царство змей

Общество

Они наткнулись на него, решив поднять строение при помощи погрузчика

Видео: жители Техаса нашли под своим сараем царство змей
IanZA
Змея

Остин, США, 27 декабря 2018, 11:29 — REGNUM  В сети набирает популярность видео, в котором показано, как жители Техаса однажды обнаружили под своим сараем огромное количество змей. Ролик был опубликован на YouTube-канале ViralHog.

В описании к нему сказано, что снято видео было 11 декабря 2018 года. Его создатели рассказывают: они заметили, как под строение заползает змея. При помощи мини-погрузчика они подняли сарай и их взору предстала ужасающая картина.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что жительница США столкнулась с «издевательством» со стороны своего iPhone. Устройство сделало веселый коллаж из грустных фотографий.

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