Дети-герои из Дагестана посетили главную ёлку в Кремле

Махачкала, , 11:36 — REGNUM Читайте также: Новогодний поезд повез школьников Юга России и Кавказа на ёлку в Кремль

Сразу трое детей-героев из Дагестана Руслан Магомедов, Гусейн Раджабов и Абдулвагаб Джафаров 26 декабря приняли участие в главном новогоднем представлении России — Кремлёвской ёлке. Несмотря на свои юные годы, в экстремальных ситуациях они проявили отвагу и мужество и спасли человеческие жизни, передает корреспондент ИА REGNUM.

Восьмилетний Гусейн из города Буйнакска проводил летние каникулы у бабушки и дедушки в селе Бежта Цунтинского района. В один из июльских дней мальчик вместе с другими детьми играл возле реки. В какой-то момент школьник увидел, как потоки воды уносят незнакомую девочку. Гусейн отреагировал мгновенно и бросился в реку. Несколько метров он плыл по течению, пытаясь поймать ребенка. Когда ему это удалось, сил уже практически не осталось. Он стал понимать, что теперь река уносит его самого.

Пытаясь приблизиться к берегу, мальчик царапался и бился о камни и стекла в воде, но девочку не отпускал. Силы были на исходе, но Гусейну удалось зацепиться за берег и вытащить девочку. Немного отдышавшись, он выбрался и сам. В это время подоспели и взрослые, которые укутали детей в теплые вещи. Спасенной оказалась шестилетняя девочка. Позже выяснилось, что Гусейн боится воды и не очень хорошо плавает. Но в экстремальной ситуации, когда жизнь ребёнка висела на волоске, он забыл об этом.

Совершил подвиг в 2018 году и десятилетний Абдулвагаб из села Яраг-Казмаляр Магарамкентского района, который спас свою маму. Школьник смотрел телевизор, когда Эльза Джафарова отправилась в баню. В какой-то момент мальчик услышал глухой стук. Он подбежал к двери и стал звать маму, но она не отвечала. Как оказалось, женщина потеряла сознание и могла умереть от угарного газа.

Мальчик поднялся на стул, разбил молотком окно и позвонил отцу. После Абдулвагаб бросился будить бабушку, побежал к соседям и вызвал медиков. Благодаря тому, что единственный сын женщины не растерялся, её успели вовремя доставить в больницу и спасти от отравления.

Нашлось место героическому поступку и в жизни одиннадцатилетнего Руслана (в описываемый день ему было только девять). В декабре 2016 года в селе Кутиша Левашинского района мальчик со своим братом-близнецом Курбаном были в гостях у друга и вечером возвращались домой. Проходя мимо покрытого льдом озера, где каталась местная детвора, мальчишки тоже решили немного порезвиться. Но в какой-то момент Руслан услышал крики брата. Оглядевшись, он увидел, что Курбан провалился под лед.

Мальчик, не задумываясь, бросился на спасение утопающего. Руслан кое-как добрался до брата и протянул ему руку. Обессиленный Курбан ухватился за нее с такой силой, что и Руслан оказался в ледяной воде. Однако ему удалось оттолкнуться ногами от дна озера и влезть на кромку льда. Затем он затащил на лед пострадавшего и ползком поволок его к берегу. Благодаря мужеству и смелости Руслана, жизнь его брата была спасена.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве образования и науки Дагестана, главную ёлку страны в составе республиканской делегации посетили в общей сложности 62 ребёнка в возрасте от 8 до 13 лет. В сопровождении врача-педагога, психолога и сотрудников полиции в Москву отправились воспитанники детских домой и школ-интернатов, дети погибших при исполнении сотрудников правоохранительных органов, отличники учёбы и победители всероссийских конкурсов и олимпиад. Путёвку также получил коллектив детского хореографического ансамбля «Салам», который выступил в Кремле с танцевальным номером.

Напомним, первая всероссийская детская ёлка состоялась в далеком 1935 году и прошла она в колонном зале Дома союзов. В государственный Кремлевский дворец (тогда он назывался Дворцом съездов) праздник окончательно переехал в 1963 году. С тех пор здесь ежегодно собираются встретить Новый год тысячи детей со всех уголков страны.

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