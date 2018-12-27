Противников пенсионной реформы в Танзании призвали высказать предложения

Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:31 — REGNUM Управление общественными фондами (SSRA) продолжает принимать предложения от высокопоставленных лиц и простых граждан по вопросу улучшения нового закона о пенсионных начислениях. Об этом, как передает газета Nipashe, заявила главный управляющий организации SSRA Ирен Исака на пресс-конференции в Дар-эс-Саламе.

Она отметила, что главная цель SSRA — продолжить вносить изменения, обеспечив открытость в выражении мнений. Так, каждый гражданин может предложить идею по улучшению закона и пенсионных выплат.

Исака отметила, что закон, действующий в настоящее время, был составлен совместно с представителями от рабочих, нанимателей, и всех, кто хотел выразить мнение для лучшего своевременного обеспечения пенсионеров выплатами, получили право голоса.

«Одна из задач SSRA — защита интересов членов общественных фондов, поэтому мы продолжим принимать предложения, чтобы гарантировать справедливую выплату пенсии каждому пенсионеру», — добавила Исака.

Она заявила, что организация продолжит просвещать граждан в вопросе пользы нового закона. По ее словам, новый порядок не оставит пенсионера в трудном финансовом положении сразу после того, как ему выплатят большая часть пенсии единоразово.

Поэтому, по словам Исаки, было необходимо уменьшить размер единоразовой выплаты с 50% до 25%, чтобы 75% начисленной пенсии работник получал ежемесячно на протяжении своей жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Профсоюзы Танзании выступают против нового закона о начислении пенсий