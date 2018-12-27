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Путин поздравил сотрудников МЧС с Днём спасателя

Общество

Президент поблагодарил их за самоотверженную службу

Москва, 27 декабря 2018, 11:04 — REGNUM  Сегодня, 27 декабря, президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником — Днём спасателя. Глава государства поблагодарил их за самоотверженную службу, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что подразделения МЧС всегда готовы к быстрым, решительным действиям в условиях повышенного риска в самой сложной обстановке.

Президент отметил, что люди, попавшие в беду, рассчитывают именно на сотрудников МЧС. Они уверены, что помощь обязательно придёт и спасатели сделают всё возможное и невозможное, чтобы спасти человеческие жизни.

«Кадровый потенциал МЧС будет укрепляться. Будет уделяться самое серьёзное внимание качественной разносторонней подготовке российских спасателей, а также социальной поддержке сотрудников и их семей», — выразил уверенность глава государства и пожелал сотрудникам МЧС успехов в нелёгкой и благородной службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, День спасателя в России установлен Указом президента РФ 26 ноября 1995 года. Дата праздника выбрана не случайно — именно 27 декабря 1990 года на основании постановления Совета министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей.

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