Вторник, 1 Января 2019 года
06:40:05 МСК

Повышается стоимость билетов на поезда и электрички

Общество

Обновление

Москва, 1 января 2019, 06:40 — REGNUM  С 1 января стоимость железнодорожных билетов увеличится на 3,9%, сообщает ИА REGNUM. Речь идет о стоимости билетов на плацкарт, так и общих вагонов в поездах дальнего следования.

Кроме того, вырастут цены на проезд в электричках.

По мнению ФАС, повышение тарифов позволит РЖД ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность железной дороги.

Вместе с тем в России можно будет приобрести так называемые невозвратные билеты — их стоимость будет дешевле, однако вернуть потраченные на них деньги можно в ограниченном ряде случаев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить