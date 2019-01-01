Повышается стоимость билетов на поезда и электрички

Москва, 1 января 2019, 06:40 — REGNUM С 1 января стоимость железнодорожных билетов увеличится на 3,9%, сообщает ИА REGNUM. Речь идет о стоимости билетов на плацкарт, так и общих вагонов в поездах дальнего следования.
Кроме того, вырастут цены на проезд в электричках.
По мнению ФАС, повышение тарифов позволит РЖД ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность железной дороги.
Вместе с тем в России можно будет приобрести так называемые невозвратные билеты — их стоимость будет дешевле, однако вернуть потраченные на них деньги можно в ограниченном ряде случаев.