Геймеры против появления игры Fire Emblem в Книге рекордов Гиннесса

Киото, Япония, , 11:13 — REGNUM Японская стратегическая игра Fire Emblem: Awakening появится в Книге рекордов Гиннесса 2019. Геймеры остались недовольны таким решением и считают, что игра не заслуживает собственного места в справочнике мировых достижений.

Игра стала рекордсменом в номинации «самая популярная пошаговая стратегия для портативных устройств». Первая информация о появлении Fire Emblem в Книге рекордов Гиннесса появилась в сообществе игры на Reddit 25 декабря. С тех пор в сети не утихают споры о том, достойна ли игра своего места в Книге рекордов. Часть пользователей удивилась тому, что рекордсменом стал проект, западный релиз которого состоялся ещё в 2013 году.

«Это круто и всё такое. Но игра вышла 5 лет назад, почему сейчас»?, — пишет darkray.

Другие удивились необычной номинации, в которой отметилась игра. Геймеры считают, что номинацию словно придумывали под Fire Emblem, а её попадание к Книгу рекордов Гиннеса было проплачено разработчиками.

«Они купили место в Книге Гиннесса? Неплохо», — пишет ToruZero.

«Названия этих номинаций становятся всё более и более специфическими», — пишет Mister Keklord.

«Звучит так, словно фанат Fire Emblem придумывал эту категорию просто для того, чтобы добавить туда игру», — пишет Cereal Spearmint Slain.

«Я уверен, что в Гиннесс просто берут вещи, которые им нравятся, а потом придумывают для них категории», — пишет Gregamonster.

А многие игроки просто остались несогласными с решением представителей Книги Рекордов, отмечая другие достойны проекты в том же жанре.

«Как удивительно, что люди не хотят видеть в Книге рекордов Гиннесса игру с бедным дизайном и слабым стратегическим геймплеем», — пишет darkray в ответ на обвинения в критике игры.

«На её месте должны были быть игры серии Final Fantasy», — пишет TurboKotleto.

Тем не менее многие геймеры поддержали успех игры, отмечая, что «даже спустя 5 лет она всё ещё невероятно хороша». Разработчики пока никак не комментировали реакции пользователей.

Напомним, что Fire Emblem — это серия тактических пошаговых игр, разработанных компанией Intelligent System. Всего в серии 18 игр, большая часть из которых вышла только в Японии. Fire Emblem: Awakening стала первой игрой серии для консоли Nintendo 3DS, сочетающей 2D и 3D графику.

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