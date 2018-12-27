Аэропорт во Владикавказе назовут именем олимпийского чемпиона

Владикавказ, , 10:51 — REGNUM Депутаты Северной Осетии предложили назвать аэропорт в столице республики именем национального героя — олимпийского чемпиона по вольной борьбе Сослана Андиева. Такую инициативу выдвинул председатель парламента РСО-Алании Алексей Мачнев, пишет Gradus Pro.

По словам спикера, в 2018 году в Российской Федерации состоялся конкурс «Великие имена России», в котором граждане отдали голоса за имена для аэропортов. Было бы справедливым, как отметил Мачнев, назвать аэропорт Владикавказа именем Сослана Андиева, который скончался в ноябре 2018 года.

Сослан Андиев, ставший первым двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе из Северной Осетии в 1976 и 1980 годах, был депутатом трех созывов парламента. Кроме олимпийских медалей, он четырежды завоевывал золотые медали чемпионатов мира, становился трехкратным чемпионом Европы. Андиев — заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры РФ.

Первый олимпийский чемпион Северной Осетии ушел из жизни 22 ноября в возрасте 66 лет из-за осложнения после операции.

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