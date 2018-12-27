Один из приходов Тернопольской области перешёл к раскольникам

Трибуховцы, Украина, , 10:46 — REGNUM Религиозная община села Трибуховцы Бучацкого района Тернопольской области приняла решение выйти из подчинение канонической Украинской православной церкви и присоединиться к так называемой «Православной церкви Украины», заявили в пресс-службе тернопольского отделения религиозной организации «Киевский патриархат», сообщил 26 декабря официальный сайт организации.

«Высокопреосвященнейший Нестор, «архиепископ» Тернопольский и Кременецкий, удовлетворил ходатайство общины храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Трибуховцы Бучацкого района и принял ее в состав Тернопольской епархии Православной церкви Украины», — сказано в сообщении раскольников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря община села Доброгорща Хмельницкой области присоединилась к раскольникам вместе со своим священником.

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Также в украинских СМИ опубликован предварительный список храмов, которые украинская власть намерена передать в распоряжение Константинопольскому патриархату.

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