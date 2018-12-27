В Чите пенсионерка более 20 лет жила по советскому паспорту

Чита, , 10:41 — REGNUM Жительнице Читы, прожившей более 20 лет по советскому паспорту, пришлось прибегнуть к помощи прокуратуры для получения нового документа.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Забайкальского края, у 60-летней женщины на руках имелся паспорт гражданина СССР. Она объяснила, что не получала паспорт гражданина России, так как в этом не было необходимости. Когда наступило время выхода на пенсию, женщина решила оформить новый документ и обратилась в местное отделение миграции. Однако миграционный орган ответил ей, что документально подтвердить наличие гражданства РФ по состоянию на 6 февраля 1992 года не представляет возможным. По имеющимся учётам женщина на эту дату не была зарегистрирована по месту жительства. Из-за этого пенсионерке не могли выдать новый паспорт.

Чтобы помочь женщине, прокуратура обратилась в Черновский районный суд Читы с заявлением об установлении факта её проживания на территории РФ в 1992 году. Заявление находится на рассмотрении.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что ежегодно только прокуратура Черновского района Читы предъявляет в суд пять-шесть подобных заявлений для подтверждения гражданства РФ и получения паспортов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года стало известно, что в Калуге гражданство России получила 92-летняя пенсионерка. После распада Советского Союза женщина оказалась гражданкой Украины.

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