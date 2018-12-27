Черкесская ассоциация просит Путина облегчить получение гражданства РФ

Черкесск, , 10:12 — REGNUM Президент Международной черкесской ассоциации Х. Сохроков направил президенту России В.В. Путину, которое публикуется ниже:

Международная Черкесская Ассоциация, объединяющая 16 черкесских организаций в России и за рубежом, выражает искреннюю благодарность Вам за предпринимаемые усилия по мирному урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике, оказание гуманитарной помощи нашим соотечественникам, также по переселению наших соотечественников на историческую Родину.

С 2012 г. в Российскую Федерацию, в частности в Республику Адыгея, Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-Черкесскую Республику, прибывают наши соотечественники из зон военных действий в Сирийской Арабской Республики. От лица всех сирийских соотечественников, прибывших в регионы России, мы выражаем Вам благодарность. В последнее время в условиях начала стабилизации ситуации в Сирии поток соотечественников в Россию значительно уменьшился. Ранее прибывшие граждане Сирии, проживающие в РФ на постоянной основе, активно интегрируются в российское общество. Региональные органы власти во взаимодействии с общественностью решают социальные, правовые проблемы наших соотечественников. Активно идет процесс принятия гражданства России соотечественниками. Лица призывного возраста, получившие гражданство РФ, призываются в Вооруженные силы РФ, где с честью исполняют свой долг перед Родиной.

Вместе с тем сохраняется значительное количество лиц из числа наших соотечественников из Сирии, постоянно проживающих в РФ на основе разрешения на временное проживание в РФ и вида на жительство в РФ, что связано с долгой и сложной процедурой получения гражданства Российской Федерации. С принятием поправок к закону «О гражданстве РФ» Президент РФ наделяется полномочиями определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Международная Черкесская Ассоциация, выражая благодарность Вам за предпринимаемые шаги по защите законных прав и интересов российских соотечественников, проживающих в Украине, мы просим Вас от имени черкесской общественности РФ и зарубежья, исходя из принципа гуманизма, включить соотечественников из Сирийской Арабской Республики, постоянно проживающих в Российской Федерации, в частности в Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике на основе разрешения на временное проживание в РФ и вида на жительство в РФ, в категорию лиц, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке. Принятие Вами такого решения будет иметь колоссальный общественный резонанс, станет свидетельством ответственного, гуманистического отношения Российской Федерации к своим соотечественникам.

Пользуясь случаем, уважаемый Владимир Владимирович, поздравляем Вас с наступающим Новым 2019 годом. Желаем вам здоровья и долгих лет. Пусть Новый год принесет Вам весомые успехи в Вашей многогранной деятельности на благо нашего Великого Отечества — нашей России!