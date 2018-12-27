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Ведущие «Орла и Решки» объявили о закрытии проекта

Общество

Передача о путешествиях снималась с 2011 года

Киев, 27 декабря 2018, 10:05 — REGNUM  Украинский телепроект о путешествиях «Орел и Решка: Перезагрузка» будет закрыт. Об этом сообщили его ведущие Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев в официальном Instagram передачи.

«Когда-нибудь этот момент должен был настать», — говорится в сообщении телепроекта, выходившего в России на телеканале «Пятница».

Напомним, указанная передача о путешествиях снималась с 2011 года. Согласно условиям шоу, перед отправлением в очередное двухдневное «турне» ведущие бросали жребий, в результате которого выигравшему доставалась кредитка с «безлимитным» остатком, в то время как проигравший должен был прожить два дня на $100.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские путешественники Лена Гитт и Павел Котиков в своем блоге заявили о несоответствиях или вовсе о перевирании фактов ведущими популярной телепрограммы «Орел и решка».

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