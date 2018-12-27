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В НовГУ прошла встреча с представителем Ассоциации юристов Индии

Общество

Визит состоялся в рамках правового сотрудничества между странами БРИКС

Великий Новгород, 27 декабря 2018, 10:02 — REGNUM  Представитель Ассоциации юристов Индии Пауруш Кумар встретился со студентами Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого в рамках правового сотрудничества между странами БРИКС, сообщила пресс-служба вуза.

Визит в университет был посвящен обсуждению вопросов альтернативного урегулирования споров в Бразилии, России, Индии, Китае и Южной Африке, их проблемам и перспективам.

«В 2015 году был создан Шанхайский центр по урегулированию споров, а затем — центр в Нью-Дели. Это показывает высокую заинтересованность стран БРИКС в урегулировании споров», — сообщил Кумар.

По мнению индийского юриста, существующие институты по урегулированию споров показывают самое главное — беспристрастность и нейтральность, а цель создания таких институтов в том, чтобы между странами БРИКС возникали «трансграничные споры, а не споры между собой».

Добавим, что Великий Новгород уже дважды становился площадкой для обсуждения юристами из стран БРИКС методов проведения медиации и международного взаимодействия между государствами этого объединения.

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