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Роскачество раскрыло секрет правильного «Оливье»

Общество

Огурцы обычно маринуются с мая по октябрь, а в состав «Докторской» по традиционной рецептуре входят лишь говядина, свинина, яйца, соль, молоко и специи

Москва, 1 января 2019, 09:43 — REGNUM  Выбирая ингредиенты для новогоднего салата «Оливье» необходимо обращать внимание на даты консервации продуктов, а также на состав таких компонентов блюда, как «Докторская» колбаса. Полный перечень советов опубликован на сайте Роскачества.

При выборе консервированного горошка эксперты советуют удостовериться, что продукт произведен с конца мая по конец июля. В ведомстве напомнили, что огурцы в России обычно маринуются с мая по октябрь, а в состав «Докторской» колбасы по традиционной рецептуре входят лишь говядина, свинина, яйца, соль, молоко и специи.

Также, покупателям рекомендовано обращать внимание на внешний вид картофеля для салата — его клубни должны быть сухими, целыми и правильной округлой или продолговатой формы.

Кроме того на сайте Роскачества приводится один из традиционных рецептов «Оливье», в который входят свежий и соленый огурец, отварные картофель и морковь, копченая утиная грудка, перепелиные и куриные яйца, красная икра и вареный рак, а также майонез для заправки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества проверили мандарины на российских прилавках и признали все фрукты в целом безопасными вне зависимости от страны их происхождения.

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