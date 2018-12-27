Нина Розанова: «Прорыв» возможен, если мы будем заряжены оптимизмом

Смоленск, , 09:48 — REGNUM Читателей ИА REGNUM с Новым годом поздравляет начальник управления по научной работе ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента Нина Розанова.

«Дорогие друзья! Волшебство Нового года и Рождества уже стоит на пороге. Давайте плотно закроем «старую дверь» года уходящего с его трудностями и проблемами и пошире распахнем и двери, и окна, и, конечно, наши сердца в год наступающий. И чтобы проблемы стали вполне решаемыми творческими задачами, мечты — реальностью, а каждое утро нового дня — радостным».

«Будем просто хорошо делать свое дело — каждый из нас, любить и беречь родных и близких. Нанотехнологии, цифровая экономика, «прорыв» и подобные классные штуки возможны, только если мы — граждане России — будем здоровы и заряжены оптимизмом», — сказала Нина Розанова.

«Своим землякам-смолянам хочется пожелать мира и согласия в городе и области. Политика политикой, а мы, простые жители, очень хотим, чтобы власти думали, прежде всего, о людях. Особые поздравления любимому вузу — Смоленскому государственному университету! Университету в этом году исполнилось 100 лет! Низкий поклон нашим ветеранам и счастливого нового — 101-го года каждому члену дружного коллектива!» — отметила Нина Розанова.