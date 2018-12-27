Муфтия Ингушетии призовут к ответу за шариатские суды

Ставрополь, , 09:38 — REGNUM Члены Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) пригласили главу муфтията Ингушетии Ису Хамхоева на свое заседание. Повод для разговора — применение им практики шариатского суда для решения политических вопросов, что считают недопустимым религиозные лидеры Кавказа.

В ходе заседания совета КЦМСК с участием членов исполнительного комитета, которое состоялось 25 декабря в мечети города Пятигорска, было высказано намерение пресечь деятельность Исы Хамхоева по организации так называемых шариатских судов, на которых выносятся неправомерные решения.

«Участники заседания призывают муфтия Ису Хамхоева услышать их, внять доводам разумности. Муфтии приглашают его принять участие во внеочередном заседании совета КЦМСК 12 января 2019 года для обсуждения вопроса о допустимых условиях применения шариатского суда в светском государстве. Более того, муфтии единогласны в том, что неправильная трактовка норм шариата вводит народ в смуту, служит почвой для потенциальных межнациональных и внутриконфессиональных конфликтов», — цитирует заявление муфтиев Северного Кавказа ИА IslamNews.

Напомним, несколькими днями ранее муфтии Координационного центра мусульман Северного Кавказа выступили с обращением, в котором осудили деятельность религиозного лидера Ингушетии.

«Не обеспеченный нормами законодательства так называемый шариатский суд Республики Ингушетия не может быть никаким судом, так как невозможно обеспечить ни его беспристрастность и объективность, ни права обвиняемых и защиты. Самосуд отдельных групп лиц, семей или кланов ничего общего не имеет с шариатом», — сказано в заявлении КЦМСК.

Заявление было сделано по поводу состоявшегося 15 декабря в городе Назрани заседания шариатского суда, главным вопросом которого стало получение дополнительной информации о ходе голосования 4 октября депутатов парламента республики за ратификацию соглашения о закреплении границ между Ингушетией и Чечней. Депутатов призвали к ответу, попытавшись установить, было ли сфальсифицировано решение о границе. Однако в суд пришли лишь 10 из 30 парламентариев. Некоторые непришедшие утверждали, что в их адрес поступали угрозы, в том числе отлучение от мусульманской уммы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об установлении административной границы между регионами. Вопрос о границе был нерешенным с момента раздела Чечено-Ингушской АССР в 90-е годы на два субъекта.

Депутаты парламента 4 октября ратифицировали соглашение, однако ряд представителей оппозиции заявил о фальсификациях, допущенных при голосовании. В Магасе начался многодневный митинг протеста, на который собрались те, кто посчитал новую границу с Чечней несправедливой и грабительской.

Для выяснения соответствия Конституции РФ закона о границе глава Ингушетии обратился в Конституционный суд России. 6 декабря судьи КС РФ вынесли решение о легитимности документа.