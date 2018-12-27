Рабочим, пострадавшим при обрушении моста в Дагестане, помогут деньгами

Буйнакск, Дагестан, , 09:07 — REGNUM Материальная помощь будет оказана пострадавшим в результате обрушения моста в дагестанском Буйнакске и их семьям. Об этом на оперативном совещании у главы республики Владимира Васильева 26 декабря заверил представитель подрядной организации «Дагестанавтодор» Шарапудин Вахидов. Должностные лица задействованных структур доложили руководителю региона о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий происшествия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации субъекта.

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ширухан Гаджимурадов в свою очередь сообщил, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь и их здоровью и жизни ничего не угрожает. По его словам, экспертная комиссия устанавливает причину обрушения.

Читайте также: При обрушении строящегося моста в Дагестане пострадали рабочие

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение металлической конструкции дорожного моста, находящегося над железнодорожными путями, произошло 25 декабря во время проведения ремонтных работ на объекте. В результате происшествия пострадали трое рабочих, которые были доставлены в Центральную больницу города Буйнакска. Один из них на следующий день был переведён на амбулаторное лечение.

Двое рабочих остаются в медучреждении. По состоянию на 13:00 26 декабря один из пострадавших, как сообщали в министерстве здравоохранения республики, с открытой черепно-мозговой травмой находился в реанимации.

Читайте ранее в этом сюжете: Рабочий находится в реанимации после обрушения моста в Дагестане