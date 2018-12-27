В ВолГУ наградили волонтёров Чемпионата мира по футболу — 2018 в России

Волгоград, , 08:53 — REGNUM Вручение памятных знаков «За участие в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгоградской области» прошло в Волгоградском государственном университете, сообщила пресс-служба вуза.

В торжественном мероприятии приняли участие ректор ВолГУ Василий Тараканов, заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Сергей Канищев и проректор по учебно-воспитательной работе ВолГУ Геннадий Иванченко.

«Перед нами стояла задача успешно подготовиться к этому событию, что было выполнено. Большое спасибо за проделанную вами работу и атмосферу, которую вы создали для волгоградцев и гостей города», — сообщил Тараканов.

Памятные знаки студентам и сотрудникам университета вручил Сергей Канищев. На мероприятии отмечен вклад более 100 представителей ВолГУ в проведение ЧМ-2018. Добавим, памятный знак вручается гражданам России и иностранным гражданам, принявшим активное участие в подготовке и проведении на территории мероприятий мундиаля.

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