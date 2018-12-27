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Московские светофоры массово оснащают подсветкой опор

Общество

Зеленым, жёлтым и красным светом загорается не только сигнал светофора, но и опора, на которой он установлен

Московские светофоры массово оснащают подсветкой опор
Hans
Светофор. Красный

Москва, 27 декабря 2018, 08:49 — REGNUM  В 2018 году эксперимент с подсветкой опор светофоров расширился, её установили по 59 адресам, сообщает 27 декабря официальный портал мэра Москвы.

Зеленым, жёлтым и красным светом в этих местах загорается не только сигнал светофора, но и опора, на которой он установлен.

«Дополнительная подсветка на опорах светофоров привлекает внимание водителей издалека. Даже при обильных осадках или тумане автомобилист видит сигнал светофора и успевает вовремя остановить машину перед пешеходным переходом», — заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, светодиодными лентами оснащают устройства на наиболее аварийных участках улично-дорожной сети. Выбирают те места, где по невнимательности водителей происходит больше всего ДТП.

«На новых переходах мы установили прожектор, который подсвечивает пешехода на переходе, а также зоны ожидания на тротуаре», — отметил Ликсутов.

Эксперимент начался в 2016 году, и он показал практически полное снижение аварийности на этих участках. Сейчас в Москве 87 светофоров с подсвечивающимися опорами, причём 59 появились в 2018 году. Из них 11 — в декабре уходящего года.

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