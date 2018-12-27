Россия запросила у КНДР детали «огненного тарана» 1945 года

Пхеньян, , 08:50 — REGNUM Российские дипломаты запросили у властей северокорейской провинции Северная Хамгён и города Раджина подробности о подвиге Героя Советского Союза Михаила Янко, который в 1945 году совершил последний во Второй мировой войне «огненный таран». Об этом говорится в сообщении посольства России в Пхеньяне.

Ранее в дипмиссию обратилась племянница героя Наталия Янко и попросила сообщить ранее неизвестную информацию о подвиге её родственника. Генконсульство России в Чондине направило официальное письмо северокорейской стороне с просьбой предоставить архивные записи, рассказы очевидцев и снимки, имеющие отношение к тому событию.

В августе 1945 года лейтенант Михаил Янко командовал звеном 37-го штурмового авиационного полка 12-й авиационной дивизии ВВС Тихоокеанского флота. Он выполнял приказ об уничтожении транспорта японских военных в корейском порту Расин (ныне Раджин). Самолет Янко, входивший в группу штурмовиков, подбили, сам летчик получил ранение. В самолете с ним находился стрелок-радист Иван Бабкин. Янко направил горящую машину в скопление техники врага.

Позже останки экипажа похоронили их на сопке близ морской бухты в порту Расин. В 1980-е годы прах летчиков перезахоронили в братской могиле в окрестностях города. Звание Героя Советского Союза посмертно Янко присвоили в сентябре 1945 года.

Читайте также: На Урале обнаружены останки известного советского авиаконструктора