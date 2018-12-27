Граждане России назвали Путина человеком года

Москва, , 08:38 — REGNUM Для жителей России главными событиями 2018 года стали чемпионат мира по футболу (23%), пенсионная реформа (10%) и строительство Крымского моста (9%). 45% граждан затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Также участники опроса назвали человека года в политике, культуре, и спорте. По мнению большинства опрошенных (29%), человеком года в политике является президент России Владимир Путин.

Человеком года в культуре стал режиссёр и актер Никита Михалков (2%), в спорте — фигуристка Алина Загитова (5%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 9 декабря 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, президент РФ Владимир Путин несёт ответственность за проблемы, стоящие перед страной во время его пребывания у власти. В этом уверены 83% граждан.

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