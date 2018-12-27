Код «синий» продлен: на севере Китая ожидается еще большее похолодание

Пекин, , 08:34 — REGNUM Китайская государственная метеорологическая обсерватория продлила «синий» уровень погодного предупреждения в связи с сильными холодами в некоторых северных районах страны, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Большинство северных районов Китая за прошедшие сутки ощутили на себе воздействие сильных температур, о чем сообщало ранее ИА REGNUM. Особенно это касается Внутренней Монголии, Пекина и его округов, а также провинции Шаньдун, где температура упала на 4−8 градусов Цельсия.

Холодный фронт начнет сдвигаться к югу уже с 27 декабря и до 31 декабря. В некоторых районах вдоль реки Хуанхэ ожидается снижение температур более чем на 14 градусов. В провинциях Гуйчжоу и Хунань похолодание может быть особо суровым.

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