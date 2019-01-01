У 10% жителей России новогодние каникулы будут длиннее

Москва, , 08:15 — REGNUM Каждый десятый житель России продлит себе новогодний отдых за счет отгулов или отпуска и не выйдет на работу, как остальные, 9 января. Об этом говорят результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

В намерении присоединить к выходным дням часть отпуска или отгулы признались 10% опрошенных. Большинство — две трети респондентов — выйдут на работу по графику. Сменный график у 13% участников опроса.

Читайте также: Большинство граждан РФ смотрит в 2019 год с надеждой

Среди респондентов в возрасте 35−44 лет больше тех, кто намерен продлить себе каникулы — их 12%, а вот для людей старше 45 лет такие планы менее актуальны (8%). При этом чаще всего о дополнительном отдыхе задумывались те, чей доход составляет 35−45 тыс. рублей в месяц (13%), реже всего — зарабатывающие менее 25 тыс. рублей (7%).

Участниками опроса, который проводился 24 и 25 декабря в 262 населенных пунктах во всех федеральных округах РФ, стали 1600 респондентов старше 18 лет.

Читайте также: Жители России стали чаще кредитоваться на новогодние подарки