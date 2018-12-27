Заболеваемость корью на Украине продолжила свой рост

Киев, , 08:22 — REGNUM За неделю с 18 по 25 декабря уровень заболеваемости корью на Украине вырос на 8,2% по сравнению с показателем предыдущей недели, заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 27 декабря официальный сайт организации.

По данным Центра, на Украине заболели 2 870 человек — 1071 взрослый и 1799 детей.

Всего с начала 2018 года на Украине зафиксировано 52 349 случаев кори, из них 33 тыс. случаев приходится на детей. Болезнь оказалась летальной для 16 человек.

Напомним, рекордным для Украины стал 2006 год, когда в стране зафиксировали более 42 тыс. случаев кори.

Ситуация с корью на Украине взволновала соседей — власти Польши проводят информационную кампанию, мотивирующую украинских мигрантов делать прививки своим детям.

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В свою очередь Роспотребнадзор предупредил граждан России о необходимости сделать прививку от кори перед посещением Украины.

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