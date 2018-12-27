Роспотребнадзор запустил «новогоднюю» горячую линию по услугам каршеринга

Москва, , 08:14 — REGNUM Запущенная Роспотребнадзором с 27 декабря горячая линия по вопросам, связанным с услугами такси и каршеринга, будет работать на протяжении всех новогодних праздников. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что линия запущена как в связи с высокой востребованностью информации о правах граждан при пользовании соответствующими услугами, так и в связи с высоким потоком туристов на новогодние праздники.

Сообщается, что эксперты ведомства будут готовы ответить на вопросы граждан с 27 декабря по 15 января. Телефоны горячих линий размещены на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря стало известно, что за период с 5 по 19 ноября специалисты Роспотребнадзора по вопросам услуг такси и каршеринга проконсультировали более 3,3 тыс. человек.

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