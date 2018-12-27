После новогодних каникул не выйдут на работу 10% жителей России

Москва, , 08:15 — REGNUM Каждый десятый житель России продлит себе новогодний отдых за счет отгулов или отпуска и не выйдет на работу, как остальные, 9 января. Об этом говорят результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

В намерении присоединить к выходным дням часть отпуска или отгулы признались 10% опрошенных. Большинство — две трети респондентов — выйдут на работу по графику. Еще 10% не определились в этом вопросе, а у 13% — график сменный.

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Среди респондентов в возрасте 35−44 лет больше тех, кто намерен продлить себе каникулы — их 12%, а вот для людей старше 45 лет такие планы менее актуальны (8%). Молодые люди моложе 24 лет чаще откладывают решение на поздний срок — пока не определились с дополнительными выходными 13% опрошенных.

Участниками опроса, который проводился 24 и 25 декабря в 262 населенных пунктах во всех федеральных округах РФ, стали 1600 респондентов старше 18 лет.

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