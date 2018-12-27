Путин посмотрит балет «Щелкунчик» в Большом театре

Москва, , 08:06 — REGNUM Сегодня, 27 декабря, президент РФ Владимир Путин примет участие в торжественном вечере, приуроченном к встрече Нового, 2019 года. Новогодний вечер состоится в Большом театре ГАБТ, сообщается на сайте Кремля.

В Большой театр на праздничный вечер приглашены члены правительства, представители Совета Федерации и депутаты Госдумы РФ.

Также участниками новогоднего мероприятия станут деятели науки, культуры, спорта, военные, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций и др.

В новогодний праздничный вечер на сцене Большого театра будет представлен балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители России рассказали, что бы они попросили у Деда Мороза, если бы им пришлось написать ему письмо, как в детстве. Большинство граждан (66%) на Новый год попросили бы у Деда Мороза здоровья для себя и своих близких.

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